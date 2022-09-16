Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.



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