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Barış Pınarında hasat sevinci

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.05.2020 17:53 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının sağlandığı Telabyad ve Resulayn’da sezonun ilk arpa mahsulü hasat edildi.Bölgede 250 köyde tarım ve hayvancılık analizleri yapan Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğü, sezonun ilk arpa hasadında çiftçilerin yanında yer alarak, sevinçlerine ortak oldu.

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının sağlandığı Telabyad ve Resulayn’da sezonun ilk arpa mahsulü hasat edildi.
Bölgede 250 köyde tarım ve hayvancılık analizleri yapan Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğü, sezonun ilk arpa hasadında çiftçilerin yanında yer alarak, sevinçlerine ortak oldu. Çiftçilere üretim için teknik destek veren Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğü, bölgeyi karış karış gezerek tarımsal analiz raporu çıkardı. Üretimin her safhasında çiftçilerin yanında olan koordinatörlük, üretilen pamuk, arpa, buğday, mısır ve diğer ürünlerin pazarlanmasında da destek sağladı.
Geçen yıl hasat ettikleri pamukları Şanlıurfa’ya satan üreticiler, bu yıl büyük oranda hububat ektiklerini, SUDKOM Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğünün destekleriyle tarımsal hastalıklara karşı ilaçlara kavuştuklarını söylediler. Sezonun ilk arpa hasadını yapan üreticiler, “Türkiye’nin desteğiyle yeniden toprağımıza döndük ve ekip biçmeye başladık. Türkiye’ye ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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