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  4. Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.01.2020 15:37 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobil takla atarak durabildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobil takla atarak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza 14.45 sıralarında Körfez D-100 karayolu İstanbul istikameti Yeniyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gülsen Ç. idaresindeki 41 B 1670 plakalı otomobil bir anda sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yatarak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Gülsen Ç. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Karamursel
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Fatih Eczanesi
Izmit
Demet Eczanesi
Korfez
Dilek Eczanesi
Golcuk
Osmangazi Eczanesi
Darica
Umut Eczanesi
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