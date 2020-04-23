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Baro Başkanı Aktürk: “Ramazan ayında bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz yenilenir ve kuvvetlenir”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 23.04.2020 13:05 | Son Güncelleme

Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Ramazan ayında bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz yenilenir ve kuvvetlenir” dedi.Baro Başkanı Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Af, mağfiret ve bereket ayı olan, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olarak müjdelenen Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Baro Başkanı Aktürk: “Ramazan ayında bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz yenilenir ve kuvvetlenir”

Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Ramazan ayında bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz yenilenir ve kuvvetlenir” dedi.
Baro Başkanı Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Af, mağfiret ve bereket ayı olan, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olarak müjdelenen Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan ayında bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz yenilenir ve kuvvetlenir. İnsanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık ve dayanışma duygularını artıran bu mübarek ayda sofralarımızı paylaşacağız, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Bu ay, insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesine büyük katkı sağlar. Millet olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, dua etmeli, Milletimizin ve devletimizin yanında olmalıyız. Ramazan ayının, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine; sağlık, huzur ve barış getirmesini, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyor, mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum.”

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