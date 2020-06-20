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Baro Başkanı Han’dan, güvenlik güçlerine teşekkür

MALATYA HABERLERİ  | 20.06.2020 14:59 | Son Güncelleme

Malatya Baro Başkanı Av.

Baro Başkanı Han’dan, güvenlik güçlerine teşekkür

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, Ankara’ya gerçekleştirdikleri yürüyüşte görev alan emniyet görevlilerine teşekkür etti.
Başkan Han, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Baro olarak Ankara’ya yürüyüş yaptıklarını anımsatarak güvenlikleri için önlem güvenlik güçlerine teşekkür etti. Han, “Tüm tedbirleri alan ve İlimiz için gecesini gündüzüne katarak çalışan başta Valimiz Aydın Baruş’a, İl Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanımız Necmi İnce ‘ye teşekkür ederim” dedi.
Korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirdikleri yürüyüş için de hassas davrandıklarını belirten Han, “Emniyet Müdürlüğümüz tarafımızdan salgın kısıtlamaları nedeniyle baro personelimiz dahil en fazla 8-10 katılımcı ricasında bulunmuşlardır. Bizler bu hassasiyet üzerine meslektaşlarımıza katılım çağrısında bulunmadık. Hatta katılmak isteyen meslektaşlarımıza salgın nedeniyle katılmamaları yönünde ricada bulunduk. Yürüyüş istikameti belirlenirken şehir dışında bir alan tercih edildi. Havaalanı kavşağı ile Ankara - Adana yol ayrımının belirlenmesi özelikle tercih ettiğimiz bir husus olmuştur. Yürüyüşe Adliyeden başlamamız kent trafiği açısından büyük sıkıntı doğuracaktı. Yürüyüş esnasında şehrimizin Beylerderesi çıkışına kadar Emniyet Müdürlüğümüz tarafından oluşturulacak güvenlik koridoru salgın döneminde yolların kapanmasına ve hemşehrilerimizin mağduriyetine yol açacaktı. Ülkemizde Baro Başkanları salgın nedeniyle yalnız yürümüştür. Yalnız yürümeye devam edeceklerdir. Pazar günü yine Kayseri’den Ankara’ya Kayseri Baro Başkanımız Cavit Dursun ile Kayserili meslektaşlarımız olmadan yalnız yürüyeceğiz. Yapacağımız yürüyüşler konum ve saat olarak kamuoyunun bilgisi olmadan planlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

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