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Baro Başkanı Yeşilboğaz, Feray Şahin’in anma etkinliğine katıldı

MERSİN HABERLERİ  | 20.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 23 yaşındayken o sırada polis olan Fatih Burak Aykul’un tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Feray Şahin’in ölümünün 3.

Baro Başkanı Yeşilboğaz, Feray Şahin’in anma etkinliğine katıldı

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 23 yaşındayken o sırada polis olan Fatih Burak Aykul’un tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Feray Şahin’in ölümünün 3. yılında düzenlenen anma etkinliğine katıldı.
Mezitli’deki Feray Şahin Parkı’nda gerçekleşen anma etkinliğinde konuşan Yeşilboğaz, “Keşke ülkemizde okullara, parklara, sokaklara katledilen kadınların adını değil, başarıları ile gurur duyarak başarılarından dolayı kadınların adlarını verebilsek. Türkiye’de her yıl yaklaşık 450 kadın, erkekler tarafından öldürülüyor. Yasalar uygulanırsa katiller değil, kadınların yaşam hakkı korunur. Kadın cinayetlerinde haksız tahrik indirimi, iyi hal indirimi gibi uygulamalara da son verilsin. İnsan öldürmenin iyi hali mi olur?" dedi.

Baro Başkanı Yeşilboğaz, Feray Şahin’in anma etkinliğine katıldı

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