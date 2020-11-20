Bartın Üniversitesi "2020-2021 Akademik Yıl Açılış Töreni” gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yıl Açılış Töreni pandemi dolayısıyla alınan önlemlerle birlikte çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu akademik yıl açılış töreninde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından “Yükseköğretimde Kalite Standartları” konulu açılış dersi verildi.

Geçtiğimiz akademik yılda Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında yerini alan Bartın Üniversitesi’nin 2020-2021 Akademik Yıl Açılış Töreni, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Tören Bartın Üniversitesi web sayfası ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

“Sorun küresel, mücadele ulusal”

Akademik yılın açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun zorlu günleri birlikte aşıp, başaracaklarını kaydederek “Bizimle yol arkadaşlığı yapan tüm öğrencilerimizle birlikte akademik ve idari insan kaynağımızın tüm bileşenlerine de yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum. Bir yandan ‘Sorun küresel, mücadele ulusal’ diyerek devletimizle birlikte salgına karşı önemli bir mücadele ortaya koyarken diğer yandan ‘Her anını birbirimizden öğrenerek’ sürdürdüğümüz eğitim-öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. İnanıyorum ki bu zorlu günleri birlikte aşacak ve birlikte başaracağız” dedi.

“Tüm imkânlarımızla çalışmaya devam ediyoruz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi ailesinin her geçen daha da büyüdüğüne dikkat çekerek “Üniversitemiz 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle bölgemizden başlayarak ülkemizin yükseköğretim alanına katkı sunmaktadır. 617 akademik ve 419 idari insan kaynağımızla 81 ilden ve 64 farklı ülkeden Bartın’a gelerek bizleri tercih eden 18 bini aşkın öğrencimizi geleceğe hazırlamaktayız. Ülkemizin muasır medeniyetler üzerine çıkmasında en büyük görevin üniversitelere düştüğünün bilinciyle bu yolda tüm imkânlarımızla çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Başarılarla dolu bir akademik yılı daha geride bıraktık”

Bartın Üniversitesi’nin her alanda sürdürülebilir bir yükseliş kaydettiğini de ifade eden Rektör Uzun, konuşmasına şöyle devam etti:

“İki günü aynı geçirmemek adına gayret gösteriyoruz. Sürekli iyileşme anlayışıyla büyüyor, gelişiyor ve yeni tecrübeleri dağarcığımıza ekleyerek geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Bu heyecanla geride bıraktığımız yıla birçok başarıyı sığdırmayı başardık. URAP 2020-2021 akademik yılı performanslarının değerlendirildiği üniversiteler Türkiye sıralamasında Üniversitemiz, 166 üniversitenin değerlendirildiği makale puan sıralamasında 39’uncu oldu ve 30 basamak birden yükselmeyi başardık. Dünyada yer alan yükseköğretim kurumlarını boyut, görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren Webometrics Dünya Üniversite Sıralamalarında ise 2017’den itibaren 3 yılı kapsayan değerlendirmede 3 bin 879 basamak birden yükselmeyi başardık. SCImago Kurumlar Sıralamasında ise bu yıl ilk defa sıralanmaya değer bulunduk. Üniversitemiz, sıralanan 3 bin 897 yükseköğretim kurumu arasından Amerika, Rusya ve Çekya gibi ülkelerden 12 üniversite ile birlikte 605’inci sırayı paylaştı. Araştırma performansında ise 389’uncu sırada yer aldık. Oluşturmaya gayret gösterdiğimiz ekosistemin bir sonucu olarak Üniversitemiz, TÜBİTAK 1001 desteklerinde kabul edilen 3 projesi ile üst sıralarda yer aldı. İhtisaslaşan üniversiteler arasında ilk sırada yer alan Üniversitemiz, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 2’nci ve tüm üniversiteler arasında ise 16’ncı oldu. Bir başarı haberi ise ABD’den Dünya’nın en saygın üniversitelerinden birinden geldi. Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yapılan çalışmayla oluşturulan ‘‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’’ listesine 2 öğretim üyemiz girmeyi başardı.”

“Salgınla mücadelemize önemli katkılar sunduk”

Küresel bir sorun haline gelen Koronavirüs salgınına karşı verilen bilimsel mücadelenin önemine değinen Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nin tüm bileşenlerinin pandemiyle mücadeleye katkı sunmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Rektör Uzun, “Ülkemizde, Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda Koronavirüs pandemisinin önlenmesine yönelik ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulumuz ile birlikte TÜBİTAK’ın da destekleri ve koordinasyonunda üniversitelerimiz çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların ilkinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile birlikte Covid-19 tanı kitinde kullanılan enzimlerin yerli olarak üretilmesi sağlanmıştı. Yeni proje kapsamında ise öğretim elemanlarımız Covid-19 için üretilecek ilaçların klinik deneylerinde kullanılacak enzimi yerli olarak üretmeyi başardılar” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”

Bartın Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ederek konuşmasına devam eden Rektör Uzun, “Öğrencilerimiz de aldıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Üniversitemizin ilk elektrikli otomobilini ile insansız hava aracını üreten ve yerli imkânlarla roket tasarlayan öğrencilerimiz TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Projeleri 2020



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