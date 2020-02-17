Bartın Üniversitesi akademik kurul toplantıları gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 613 akademik insan kaynağı bulunan üniversitede gerçekleştirilen 16 ayrı akademik kurul toplantısında kalite süreçlerinden ve ihtisaslaşma çalışmalarından bahsetti.

Bartın Üniversitesi bünyesinde yer alan 9 fakülte, bir yüksekokul, 3 meslek yüksekokul ve 3 enstitüde akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda ‘Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı’ ile birlikte belirlenen hedeflere yönelik yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.

Kalite eksenli bir büyüme hedefleyen ve bu doğrultuda tüm bileşenleriyle gayret gösterildiği Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantılarda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanına yönelik yapılabilecekler noktasında da görüş alışverişinde bulunuldu. “Bölgemizin kalkınmasına yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz.”

Rektör Uzun, 613 akademik insan kaynağı bulunan üniversitede gerçekleştirilen 16 ayrı akademik kurul toplantısında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları hakkında tekrardan bilgiler vererek, “Bartın Üniversitesi ailesi Yükseköğretim Kurulumuz tarafından tevdi edilen ihtisaslaşma alanıyla ilgili 2 yıldır sürdürülen çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Öğretim elamanlarımız Üniversitemiz ve bölgemiz için büyük bir kazanım olacak projeyi bilimin ışığıyla en etkili hale getirmek için durmadan çalışmaktadır. Bölgede gelişebilecek muhtemel sektörler arasında yer alan ‘Lojistik Köy’, ‘Lojistik için Yazılım’ ve ‘Akıllı Sistemler’ üzerine alanında yetkin akademik kadromuzla oldukça verimli çalışmalar ortaya koymaya devam edeceğimizi ve bunu da hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bu noktada ihtisaslaşma sürecimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen ve yüreklendiren YÖK Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç’a, YÖK Yürütme Kurulu Üyelerine, Bartın Valimiz Sinan Güner’e, Zonguldak Valimiz Erdoğan Bektaş’a, Karabük Valimiz Fuat Gürel ile birlikte bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile siyasi parti temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Öğrencilerimizi nitelikli bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz”

Rektör Uzun, öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda yaptığı konuşmalarda öğrenci odaklı bir anlayışla eğitim ve öğretime devam ettiklerinin altını çizerek, “Nitelikli araştırma ve projelerle yeni bilgiler üretmek, gelecek nesilleri rekabet gücü yüksek, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek en önemli hedefimizdir. Bu noktada gençlerimizi çağımızın şartlarını uygun bir şekilde hazırlamak, onların edindiği bilgilerin dışında tecrübelerini de arttıracak bir noktaya ulaştırmak için teşvik etmeye devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda yer almaları, teknoloji üreten bir ülke hedefine katkı sunmalarını istiyoruz. Çift anadal ve yandal, Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi programlardan yararlanmalarını istiyoruz. 3 artı 1 ile 7 artı 1 eğitim modeliyle işyeri eğitimlerini en iyi şekilde almalarını sağlıyoruz” diye konuştu. “Mezunlarımızla dayanışmamız devam ediyor”

Bartın Üniversitesi ‘Mezun Bilgi Sistemi’ ile mezun olan öğrencilerle iletişimi ilk gün olduğu gibi canlı tutmanın da çabası içerisinde olduklarını söyleyen Rektör Uzun, “Bizim en büyük gücümüz mezunlarımız. Kendileriyle irtibatı koparmıyoruz. Bartın Üniversitesi personeli, öğrencileri ve mezunlarıyla büyük bir ailedir. Bu noktada kurduğumuz ‘Mezun Bilgi Sistemi’ ile birlikte öğrencilerimizi mezun olduktan sonra da takip ediyor, iş hayatlarında da yanlarında olmaya çalışıyoruz. Öğretim elemanlarımız ile birlikte öğrencilerimizin de büyük hassasiyeti gösterdiği ‘Mezun Bilgi Sistemi’ ile dayanışmamız sürüyor, ailemiz mezunlarımızla birlikte büyümeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası öğrenci sayımızı arttırdık”

Bartın Üniversitesi’nin Ülkemizin 81 ilinden olduğu gibi 3 farklı kıtadan ve 57 farklı ülkeden öğrencisi bulunduğunu hatırlatan Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesinin değerli fertlerinden olan ve sayısı bin 80’a ulaşan uluslararası öğrencilerimizi de ‘yabancı’, ya da ‘misafir’ olarak değil ev sahibi olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde hem uluslararası öğrenci sayımızı hem de uluslararası ortaklarımızı artırmak için azami gayret göstermeliyiz. Bu noktada ‘farklılıklarımız zenginliğimizdir’ diyerek uluslararası öğrenci sayımızı her sene artırarak, öğrencilerimiz ülkelerine döndüklerinde bizlerin gönül elçileri olmalarını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. “Sürdürülebilir bir büyüme ile bilimsel üretkenliğimizi arttırıyoruz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi akademik insan kaynağının her geçen gün bilimsel üretkenliğini arttırmayı başardığını ve bu başarıyı katma değere dönüştürdüğünü aktararak, “Uluslararası yayın sayısı dikkate alınarak yapılan devlet üniversitesi sıralaması başta olmak üzere birçok alanda sürdürülebilir bir büyümeye katkı sunan tüm akademik insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Bu yükselişi bölgesel odaklı çalışmalarımızla sürdürmeye, katma değeri yüksel bilimsel bilgiyi ülkemizin ve tüm insanlığın hizmetine sunmaya gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

“Kalite yolculuğumuz devam ediyor”

Bartın Üniversitesi olarak eşgüdüm ve iş birliği içerisinde geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini kaydeden Rektör Uzun, “Uzun soluklu çalışmalar sonucunda iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerini alarak ‘Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı ile ortaya koyduğumuz hedefleri adım adım gerçekleştirerek, kalite yolculuğumuza devam ediyoruz. Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyon çerçevesinde ülkemizin gelişim stratejileri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyor ve bölgemizle iş birliği içinde önemli işler başarmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. “Programımızın akreditasyon çalışmalarıyla kalitenin peşinde”

Rektör Uzun, akreditasyon noktasında ciddi bir gayret sarf edildiğini anlatarak, “Yeni YÖK anlayışıyla birlikte yükseköğretim kurumlarında hızlanan kalite süreçleri doğrultunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada 2019-2023 Stratejik Planı’nda hedefler belirledik ve bu hedeflerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz. İslami İlimler Fakültesi’nin alanında ilk olarak almaya hak kazandığı TSE EN ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesinin ardından, ‘Türkçe Öğretmenliği Programı’nın akredite olmasının gururunu yaşıyoruz. Eğitim Fakültemiz bünyesinde 3 programımız da daha akreditasyon süreci başlamış olması da ayrıca mutluluk verici bir durum. Akredite olan program sayımızı arttırmak için gayret gösteriyoruz” dedi.

“Enerji verimliliğini önemsiyoruz”

Bartın Üniversitesi yerleşkelerinde uygulanmaya devam eden ‘Sıfır Atık Projesi’ başarıyla sürdürüldüğünü de ifade eden Rektör Uzun, “Kısa zamanda tüm Türkiye’yi saran bir hareket olan ‘Sıfır Atık Projesi’ne tüm bileşenlerimiz ile birlikte katkı sunuyor, çevremizi yarınlara daha temiz ve yaşanabilir bırakmak için önemli geri kazanımlar elde ediyoruz. Enerji verimliliğinde de periyotlar halinde toplantılar ve verilen eğitimlerle oluşturulan farkındalık ile ekolojik dengeyi ön plana alarak önemli bir tasarruf sağladık. Çalışmalara katkı veren herkese teşekkür ediyor, bu durumun sürdürülebilir kılmak için gayretlerin sürdürülmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu

Toplantılar, ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere devam eden çalışmalar ve planlanan hedefler üzerine görüş alışverişlerinin ardından son buldu.

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