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Bartın Üniversitesi öğrencilerinden önemli başarısı

BARTIN HABERLERİ  | 29.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Türkiye Üniversiteliler Muaythai Şampiyonası’nda 2 altın, 1 bronz madalya ile 1 de kupa alarak önemli bir başarı elde etti.Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversiteliler Muaythai Şampiyonası 45 üniversiteden 350 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Bartın Üniversitesi öğrencilerinden önemli başarısı

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Türkiye Üniversiteliler Muaythai Şampiyonası’nda 2 altın, 1 bronz madalya ile 1 de kupa alarak önemli bir başarı elde etti.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversiteliler Muaythai Şampiyonası 45 üniversiteden 350 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Aydın’ın Kuşadası İlçesinde gerçekleştirilen şampiyonada Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri başarılarıyla göz doldurdu.

Hasan Engin, Türkiye şampiyonu oldu
Şampiyonada 86 kiloda yarışan Hasan Engin, aldığı net skorlarla Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Çıktığı 4 maçın 4’ünde de nakavtla ayrılarak altın madalyaya ulaşan Engin, performansıyla alkış aldı.

Vahit Demirci, Türkiye birincisi oldu
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin bir diğer başarılı sporcusu Vahit Demirci de 71 kiloda Türkiye birincisi oldu. Demirci, altın madalyaya 3 maçta aldığı 2 teknik nakavt ile ulaştı.

Kadir Altunsöz, bronz madalya aldı
Türkiye Üniversiteliler Muaythai Şampiyonası’nda, üniversitenin bir diğer madalyası ise Kadir Altunsöz’den geldi. Altunsöz, 67 kiloda gösterdiği performansla üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Birincilik kupası verildi
Bartın Üniversitesi öğrencisi milli sporcuları aldıkları derecelerle Erkekler B Divisyon Waikru’da birincilik kupası almayı da başardı. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, başarılı sporcuları tebrik ederek, “Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan üniversitelerarası genel madalya sıralamasında üniversitemizi 57 madalya ile zirveye taşıyan milli sporcularımız yeni derecelerle gururlandırmaya devam ediyor. Hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde eden sporcularımızla Türk sporuna değer katıyoruz. Bu doğrultuda üniversitemize 3 madalya ve bir kupa kazandıran öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum” dedi.

Bartın Üniversitesi öğrencilerinden önemli başarısı

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