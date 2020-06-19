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Bartın Üniversitesi öğrencisi Seda Öztürk dualarla anıldı

BARTIN HABERLERİ  | 19.06.2020 15:26 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından vefat eden öğrencisi Seda Öztürk için hatim duası programı düzenlendi.Talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybeden Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Seda Öztürk dualarla anıldı.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Seda Öztürk dualarla anıldı

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından vefat eden öğrencisi Seda Öztürk için hatim duası programı düzenlendi.
Talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybeden Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Seda Öztürk dualarla anıldı. İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen hatim duası programı Öztürk’ün de eğitim gördüğü Kutlubey Kampüsü’nde yer alan Fatih Cami’nde gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, akademik ve idari personel ile bölge halkının katıldığı program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program sonunda Seda Öztürk için hep bir ağızdan dualar edilerek, ailesi, yakınları ve tüm sevenleri için sabır ve metanet dilendi.
Bartın Üniversitesi ailesi olarak çok üzgün olduklarını dile getiren Rektör Uzun, “Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Seda Öztürk’ün talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini teessürle öğrendik. Hayatının baharında aramızdan ayrılan öğrencimize Allah’tan rahmet, yakınları ile Bartın Üniversitesi ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Seda Öztürk dualarla anıldı

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