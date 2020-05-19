Bartın Üniversitesi’nde 3 program daha akredite edildi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programları, Öğretmenlik Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edildi.

Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı ile birlikte ‘Sürdürülebilir İyileşme ve Kalite’ ekseninde sürdürdüğü çalışmalar neticesinden 3 programı daha kalite süreçlerinden başarıyla geçerek, akredite edildi. Böylece Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programının akredite olmasının ardından; Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programları da Öğretmenlik Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından yapılan değerlendirmenin ardından akredite edildi. 2020-2023 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde akredite edilen programlar bu kapsamda ÖSYM tarafından tercih dönemlerinde yayınlanacak kılavuzda akredite edilmiş program olarak yer alacak.

“Programlarımızın kalite standartlarına uygunluğu tescillenmiş oldu”

EPDAD tarafından yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda akredite edilen program sayısının 4’e yükseldiğinin altını çizen Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci, “Hep daha iyisini hedefleyerek öğrencilerimizi geleceğe hazırladığımız kalite yolculuğunda 3 programımızın daha kalite standartlarına uygunluğu tescillendi. EPDAD tarafından programlarla ilgili öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, öğretim elemanları, öğrenciler, fakülte-okul iş birliği, tesisler, kütüphane ve donanım, yönetim ve kalite güvencesi olmak üzere 7 alanda başlangıç, süreç ve ürünü kapsayan standartlar ve çok sayıda göstergeye dayalı kanıtlar büyük bir titizlikle incelenerek akreditasyon süreci tamamlandı. Böylece Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programlarımız 3 yıl süreyle akredite edildi. Türkçe Öğretmenliği Programının akredite olmasının ardından 3 programımızın daha bu sürece dahil olmasının kıvancını yaşıyoruz” dedi.

“Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla bizleri tercih edebilir”

Türkiye’de 96 Eğitim Fakültesi olduğunu da hatırlatan Prof. Dr. Semerci, “Ülkemizdeki Eğitim Fakülteleri arasında en iyisi olmayı hedefliyoruz. Akredite olan Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programlarının yanı sıra İngilizce Öğretmenliği, Fen Bilgisi Eğitimi, Resim-İş Eğitimi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları olmak üzere toplam 8 programla öğrenime devam etmekteyiz. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programımızın da akreditasyon başvurusu yapıldı ve süreç devam etmektedir. Gösterdiğimiz gayretle tüm öğrencilerimize Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesini gönül rahatlığıyla tercih edebileceklerini söyleyebilirim. Bu düşüncelerle geleceğimize değer katmak için hep daha iyisini hedefleyerek devam ettiğimiz kalite yolculuğunda bizlere destek veren başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere, kalite süreçlerinden sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sedat Yazıcı’ya, Kalite Koordinatörümüz Doç. Dr. Fatma Ünal’a, bizlere yol arkadaşlığı yapan tüm değerli hocalarımıza, idari insan kaynağımıza ve kıymetli öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk ile EPDAD EFAK Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal nezdinde tüm EPDAD ekibine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kalite yolculuğumuz hızlanarak devam ediyor”

Kalite ve akreditasyon noktasında ciddi bir gayret sarf edildiğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Yeni YÖK anlayışıyla birlikte yüksek öğretim kurumlarındaki kalite yolcuğu hızlandı. Bartın Üniversitesi olarak bizler de 2019-2023 Stratejik Planı’nda bu doğrultuda hedefler belirledik ve bu hedeflerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz. İlk olarak, Bartın Meslek Yüksek okulumuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan YÖK’e bağlı denizcilik eğitimi veren eğitim kurumlarının Sınırlı Vardiya Zabitliği ve Yat kaptanlığı (499 GT) ehliyeti verebilmesi için gerekli olan STCW (Gemiadamları Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Uluslararası Standartları) belgesini almaya hak kazandı. İslami İlimler Fakültesi’nin alanında bir ilki gerçekleştirerek aldığı TSE EN ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesinin ardından ise Türkçe Öğretmenliği Programının akredite olmasının gururunu yaşadık. Şimdi ise Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programlarımızın da akredite olması bizler için ayrı mutluluk verici bir durum oldu. Ayrıca Eğitim Fakültesi’nden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile İslami İlimler Fakültesi’nden İslami İlimler Programlarının akreditasyon süreci kapsamında başvuru yaptıklarını da memnuniyetle belirtmek isterim. Bu doğrultuda çalışmalarımız büyük bir titizlik ve kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda uzun soluklu gayretler sonucunda gelinen nokta itibariyle gösterdikleri çaba neticesinde Üniversitemize değer katan kalite süreçlerinden sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sedat Yazıcı’yı, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci’yi ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Ünal ile birlikte emeği geçen tüm bileşenlerimizi tebrik ederim” şeklinde konuştu.

“Bartın Üniversitesi kalitenin peşinde”

Rektör Uzun, program akreditasyonlarının Yüksek öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından başlatılan dış değerlendirme ve program ölçeğinde yetkilendirilmiş ajanslar tarafından gerçekleştirildiğini de hatırlatarak, kalite süreçlerinin önemli bileşenlerinden birinin program akreditasyonu olduğunu söyledi.

Bu kapsamda üniversite bünyesinde belli periyotlarla eğitici ve bilgilendirici faaliyetlerde gerçekleştirildiğini hatırlatan Rektör Uzun, “Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü koordinesinde eğiticilerin eğitimi, ölçme değerlendirme, ders bilgi paketlerinin iyileştirilmesi, kalite ve akreditasyon konularında çalıştaylar gerçekleştirdik. Sadece ulusal değil, uluslararası katılımcılarında konuşmacı olarak yer aldığı toplantılarda son yıllarda kalite arayışına uygun olarak akreditasyon çalışmaları hakkındaki gelişmeleri takip ettik. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öktem Vardar ile YÖKAK temsilcilerinin yer aldığı etkinliklerle sürece dair önemli bilgiler edindik. Kalitenin tesadüf olmadığının bilincinde olarak sürekli iyileşme anlayışıyla çaba sarf etmeye devam ediyoruz” dedi.