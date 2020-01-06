YURTHABER
  4. Bartın Üniversitesinde ‘Genç Ofis’ açılacak

Bartın Üniversitesinde ‘Genç Ofis’ açılacak

BARTIN HABERLERİ  | 06.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi ile Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan Kutlubey Kampüsüne ‘Genç Ofis’ açılması yönünde bir protokol imzalandı.Bartın Üniversitesinde gençlerin kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilecekleri, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlenmesi amacıyla ‘Genç Ofis’ açılması yönünde imzalar atıldı.Protokol; Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Bartın Üniversitesinde ‘Genç Ofis’ açılacak

Bartın Üniversitesi ile Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan Kutlubey Kampüsüne ‘Genç Ofis’ açılması yönünde bir protokol imzalandı.
Bartın Üniversitesinde gençlerin kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilecekleri, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlenmesi amacıyla ‘Genç Ofis’ açılması yönünde imzalar atıldı.
Protokol; Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir tarafından imzalandı.
Böylece Kutlubey Kampüsüne açılacak ‘Genç Ofis’ ile hem öğrencilerin hem de üniversite personelinin sportif faaliyetlerle birlikte sosyal sorumluluk projelerine daha fazla ve etkin katılımı amaçlanıyor.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan üniversiteler arası genel madalya sıralamasında 57 madalyayla Türkiye birincisi olan Üniversitemizde, sportif faaliyetlerle birlikte sosyal sorumluluk projelerine katılımı daha da arttırmak istiyoruz. Bu kapsamda imzaladığımız protokolle birlikte açılacak ‘Genç Ofis’te alanında yetkin akademik insan kaynağımız ve 127 milli sporcumuz başta olmak üzere Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle örnek projeleri hayata geçireceğiz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz öğrencilerimizi nitelikli bireyler olarak yetiştirmenin yanında, onlara faydalı olacak uygulamalar geliştirerek, gönüllülük iklimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu düşüncelerle gençlerimizi doğrudan etkileyen politikaların üretilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Yüksek Öğretim Kurulumuzun (YÖK) Saygıdeğer Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a ve tüm YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca üniversitemizin gelişimi ile birlikte gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasında verdikleri desteklerden dolayı Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner ile bu protokolün hayata geçirilmesinde sundukları katkılar için Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ali Özdemir’e teşekkür ediyorum” dedi.

Bartın Üniversitesinde ‘Genç Ofis’ açılacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Bartın Üniversitesi’nden Moritanyalı askerlere Türkçe eğitimiBartın Üniversitesi’nden Moritanyalı askerlere Türkçe eğitimi
Hürriyet Mahallesi Yaşam Merkezine kavuştuHürriyet Mahallesi Yaşam Merkezine kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Çetin: "250 bin kişinin yaşayacağı örnek kent kuracağız"

Çetin: "250 bin kişinin yaşayacağı örnek kent kuracağız"

Eskişehir beyaz örtü ile uyandı

Eskişehir beyaz örtü ile uyandı

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

Bartın Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:11
Öğle
13:01
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:08

Bartın Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Özbakan Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Oya Eczanesi
Kozcagiz
Arzu Eczanesi
Kurucasile
Ulus Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

‘Bartın’da tiyatro’ konuşuldu

‘Bartın’da tiyatro’ konuşuldu

Zonguldak "100. Yıl Zirvesi"

Zonguldak "100. Yıl Zirvesi"

Bü Shmyo Çocuk Gelişimi Programına Öğrenci Alacak

Bü Shmyo Çocuk Gelişimi Programına Öğrenci Alacak

Zinde Kalmak İçin Balık Ve Boza

Zinde Kalmak İçin Balık Ve Boza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.