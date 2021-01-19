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Bartın Üniversitesi’nde kar manzaraları

19.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Bartın’da hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışıyla birlikte Bartın Üniversitesi kampüslerinde beyaza bürüdü.Bartın’da Cumartesi gününden itibaren yağan kar yağışı Bartın Üniversitesi kampüsleri de beyaz gelinliği giydi.

Bartın’da hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışıyla birlikte Bartın Üniversitesi kampüslerinde beyaza bürüdü.
Bartın’da Cumartesi gününden itibaren yağan kar yağışı Bartın Üniversitesi kampüsleri de beyaz gelinliği giydi. Ağdacı ve Kutlubey kampüslerinde kar kalınlığı 60 santimetreyi bulurken, güzel görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye’nin en yeşil kampüsleri arasında yer alan Bartın Üniversitesi’nde derslik, idari ve araştırma binaları ile birlikte yeşil alanlarda güzel görüntüler oluştu. Üniversite personeli ve kampüslere gelen bazı öğrenciler oluşan eşsiz manzara karşısında fotoğraflar çektirdi. Kampüslerde yer alan köpeklerin de karın keyfini çıkardığı fotoğraf karelerine yansıdı.

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