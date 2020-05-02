YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın Üniversitesi’nde proje eğitimleri devam ediyor

Bartın Üniversitesi’nde proje eğitimleri devam ediyor

BARTIN HABERLERİ  | 02.05.2020 17:22 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi’nde belli periyotlarla gerçekleştirilen proje eğitimlerine, Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla video konferans yoluyla devam ediliyor.Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü (PTO) tarafından "Akademik Düzeyde Proje Döngüsü Yönetimi: Hazırlık, Uygulama ve Sonuçlandırma Süreçleri " konulu seminer gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi’nde proje eğitimleri devam ediyor

Bartın Üniversitesi’nde belli periyotlarla gerçekleştirilen proje eğitimlerine, Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla video konferans yoluyla devam ediliyor.
Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü (PTO) tarafından "Akademik Düzeyde Proje Döngüsü Yönetimi: Hazırlık, Uygulama ve Sonuçlandırma Süreçleri " konulu seminer gerçekleştirildi. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen seminerde Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından bilgiler verildi.
Öğretim elemanlarının yoğun ilgi gösterdiği video konferansta Böyükata, “Proje Döngüsü Yönetimi”, “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı”, “Proje Hazırlık Süreçleri”, “Alan Konu Belirleme”, “Durum Analizi” ve “Swot Analizi” gibi proje süreçlerinden bahsederek, oluşan fikrin güçlü ve zayıf yanları, oluşabilecek tehditler, kaynak taraması ve başvuru yapılacak mecralar hakkında önerilerde bulundu.
Proje planlama, uygulama süreçleri ve sonlanma aşamalarını da aktaran Böyükata, bazı iyi örnekler üzerinden deneyimlerini anlattı. Böyükata, etkinliğe katılan öğretim elemanlarının sorularını da cevapladı.
Seminere katılan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise kurum olarak sınırları genişletmeye gayret gösterdiklerini kaydederek, bu bilinçle durmadan çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi.
Rektör Uzun, “Üniversite olarak ülkemizin kalkınma hamlesine ve yerli teknoloji atağına destek sunmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Öğretim elemanlarımı bu noktada destekliyor, teşvik ediyor ve proje kültürünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla bazı eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarımız odağında, Ar-Ge, Ür-Ge çalışmalarımız ve projelerimizle bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunmaya devam etmek istiyoruz. Bu doğrultuda bugün ki eğitimimizin gerçekleşmesine özveriyle katkı veren Prof. Dr. Sayın Mustafa Böyükata ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bartın Üniversitesi’nde proje eğitimleri devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Taşpınar'dan 40 yaş pozuEda Taşpınar'dan 40 yaş pozu
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

Bartın Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:39
Öğle
12:53
İkindi
16:44
Akşam
19:56
Yatsı
21:30

Bartın Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Elif Eczanesi
Merkez
Özbakan Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Kaan Eczanesi
Amasra
Oya Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Ulus Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

RİMER’e başvuru sayısı her geçen gün artıyor

RİMER’e başvuru sayısı her geçen gün artıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.