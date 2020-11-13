Bartın Üniversitesi’nden 2 isim Dünya’nın en etkili bilim insanları listesi’ne girdi

Bartın Üniversitesi’nden 2 öğretim üyesi, ABD’de bulunan Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlanan ‘‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’’ listesinde yer almayı başardı.

ABD’de bulunan Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yapılan çalışmayla oluşturulan ‘‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’’ listesi PLOS Biology dergisinde yayınlandı. Tüm bilim alanlarında 1996-2019 yılları arasında yayımlanmış makaleler arasında 5 ve daha fazla makalesi olan 7 milyona yakın bilim insanının listelendiği çalışmada Türkiye’den 196 bilim insanı yer aldı.

"Bartın Üniversitesi’nden 2 isim listede yer aldı"

Tüm bilim alanlarında dünyadaki en etkin 100 bin bilim insanının çalışmaları ve faaliyetlerinin ölçüldüğü çalışmada, Bartın Üniversitesi’nden 2 isim de listeye girmeyi başardı. Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Osman Gençel, “Yapı ve İnşaat” alanında sıralamada listelenen dünyadaki 566 akademisyen arasında 217. sırada yer aldı. Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Parham Taslimi ise “Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya” alanında sıralamada listelenen 1.756 akademisyen arasında 77. Sırada yer almayı başardı. Öğretim üyelerinin ‘‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’’ listesinde yer aldığı Bartın Üniversitesi birçok alanda yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Bartın Üniversitesi son olarak bağımsız bir haber sitesi tarafından 2019 yılındaki uluslararası yayın sayısı dikkate alınarak yapılan devlet üniversiteleri sıralamasında 20 basamak daha yükselerek 108 üniversite arasından 24’üncü sıraya yerleşti. İhtisaslaşan üniversiteler sıralamasında 3’üncü sırada olan Bartın Üniversitesi, Karadeniz Bölgesi’ndeki üniversiteler arasında ise 2’nci sırada yer alma başarısı gösterdi.

Bartın Üniversitesi, Dünya’da yer alan yükseköğretim kurumlarını boyut, görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nda ise 2017’den itibaren 3 yılı kapsayan değerlendirmede 3 bin 879 basamak birden yükselmeyi başardı. 2017 yılındaki sıralamada 7 bin 37’nci sırada yer alan Bartın Üniversitesi, 2020 Temmuz ayında açıklanan sıralamada ise 3 bin 879 basamak yükselerek dünya genelinde 3 bin 158’inci sırada yer aldı.

Dünyada ilk 800 üniversite arasına girmeyi başardı

Bartın Üniversitesi, Webometrics’te gösterilen başarıyla birlikte araştırma performansı, yenilik girdileri ve webdeki görünürlük aracılığı ile sosyal etki faktörleri olmak üzere 3 gösterge grubunda dünya üniversitelerini sıralayan SCImago Kurumlar Sıralaması (SIR) bu yıl ilk defa sıralamaya değer bulunan üniversiteler arasına girdi. SCImago sıralamasına hızlı bir giriş yapma başarısı gösteren Bartın Üniversitesi, sıralanan 3 bin 897 yükseköğretim kurumu arasından Amerika, Rusya ve Çekya gibi ülkelerden 12 üniversite ile birlikte 800’üncü sırayı paylaştı.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan Bartın Üniversitesi’nde yapılan projelerde kamuoyunun ilgisini çekiyor. Bartın Üniversitesi öğretim elemanları tarafından dijitalleşme ve bölgesel kalkınma odağında hazırlanan 3 proje TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (ARDEB) kapsamında desteklenmeye değer görüldü. Bir haber sitesi tarafından 2020 yılı 1. döneminde TÜBİTAK-1001 destekleri üzerinden yapılan araştırmaya göre Bartın Üniversitesi ihtisaslaşan üniversiteler arasında birinci, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 2’nci ve tüm üniversiteler arasında ise 16’ncı oldu.

Rektör Uzun: “Tüm bileşenlerimizle birlikte gayret gösteriyor ve birlikte başarıyoruz”

Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde yapılan çalışmayla Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ne girmeyi başaran öğretim üyelerini tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, her alanda gösterdikleri başarılarla geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini ifade etti.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri geleceğe kararlı adımlarla yürümektedir. Her günü bir öncekinden daha iyi olması için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu doğrultuda kayda değer bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Uluslararası alandaki başarılarımız ve yaptığımız iş birliktelikleriyle aynı zamanda görünürlüğümüz de artmakta ve sosyal anlamda da farkındalık oluşturmaktayız. Çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Bu düşüncelerle, Bartın Üniversitesi’nin gelişimine katkı sunan tüm bileşenlerimizle birlikte Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ne girmeyi başaran Prof. Dr. Osman Gençel ile Dr. Öğr. Üyesi Parham Taslimi’yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.



