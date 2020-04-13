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Bartın’a 22 Milyon 54 Bin 676 TL KÖYDES ödeneği

BARTIN HABERLERİ  | 13.04.2020 16:11 | Son Güncelleme

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2020 yılı yatırım programı kapsamında Bartın’a 22 milyon 54 bin 676 TL KÖYDES ödeneği ayrıldığını belirterek, 2005 yılından bu yana KÖYDES Projesi kapsamında Bartın iline ayrılan KÖYDES ödeneğinin 194 milyon lirayı aştığını belirtti.KÖYDES Ödeneklerinin İl ve ilçelere dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre Amasra İlçesi için 1 milyon 710 bin 556 TL., Kurucaşile ilçesi için 1 milyon 66 bin 444 TL., Ulus İlçesi için 7 milyon 257 bin 691 TL.

Bartın’a 22 Milyon 54 Bin 676 TL KÖYDES ödeneği

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2020 yılı yatırım programı kapsamında Bartın’a 22 milyon 54 bin 676 TL KÖYDES ödeneği ayrıldığını belirterek, 2005 yılından bu yana KÖYDES Projesi kapsamında Bartın iline ayrılan KÖYDES ödeneğinin 194 milyon lirayı aştığını belirtti.
KÖYDES Ödeneklerinin İl ve ilçelere dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre Amasra İlçesi için 1 milyon 710 bin 556 TL., Kurucaşile ilçesi için 1 milyon 66 bin 444 TL., Ulus İlçesi için 7 milyon 257 bin 691 TL. Merkez ilçe için 12 milyon 19 bin 985 TL. olmak üzere Toplam 22 milyon 54 bin 676 TL ödenek tahsis edildiğini belirten Milletvekili Tunç, KÖYDES projesi ile köylerde alt yapı, yol ve içme suyu çalışmalarını başarı ile gerçekleştirdiklerini, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha müreffeh bir hayat sürebilmelerinin yolunu açtıklarını, 2020 yılında ayrılan kaynakla da çalışmalara devam edileceğini söyledi.

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