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  4. Bartın’da 29 bin 287 öğrenci karnelerini aldı

Bartın’da 29 bin 287 öğrenci karnelerini aldı

BARTIN HABERLERİ  | 17.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

Bartın’da sona eren 2019-2020 eğitim öğretim yılında 29 bin 287 öğrenci karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı.Bartın’da 157 okulda 2 bin 297 öğretmen ve toplam 29 bin 287 öğrenci karnelerini almanın yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Bartın’da 29 bin 287 öğrenci karnelerini aldı

Bartın’da sona eren 2019-2020 eğitim öğretim yılında 29 bin 287 öğrenci karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı.
Bartın’da 157 okulda 2 bin 297 öğretmen ve toplam 29 bin 287 öğrenci karnelerini almanın yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı. Bu yıl ilk defa okula başlayan toplam 2 bin 22 öğrenci de ilk karnelerini büyük bir heyecanla aldı. Bu eğitim-öğretim yılının ilk karne töreni ise şehir merkezindeki İstiklal İlkokulunda düzenlendi. Törene Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu başta olmak üzere İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, daire amirleriyle veliler katıldı.

"Eğitim kalitemizi arttırmak için mücadelemize devam ediyoruz”
Okul öğrencileri, karnelerini Vali Yardımcısı Akdaş başta olmak üzere il protokolünün elinden almanın mutluluğunu yaşarken öğrencilerin bu mutluluğuna ortak olan Abdullah Akdaş "Bu eğitim-öğretim yılını “2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk karnelerini veriyoruz. Ülke genelinde milyonlarca Bartın’da da binlerce öğrencimiz bugün karne sevincini yaşıyor. Bunu ilk defa yaşayan öğrencilerimiz de var. Bu dönemi kazasız, belasız herhangi bir sorun olmadan atlatmamız bizim için önemliydi. Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm yöneticilerimizle birlikte bunun mücadelesini verdik. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, Belediyemiz her zaman eğitimin yanında. İlimizin eğitim seviyesini bir kademe daha yukarıya çıkarmak için mücadelemize devam ediyoruz. Sayın Valimizin başkanlığında hazırlanmış bir takım projeler var. Bu projelerimiz okullarımızda devam ediyor. İnşallah ikinci dönemde kazasız, belasız bir eğitim-öğretim dönemini hep birlikte atlatırız ve Bartın’ımızın eğitimdeki kalitesini ve başarısını bir üst seviyeye çıkarız” dedi.

Bartın’da 29 bin 287 öğrenci karnelerini aldı

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