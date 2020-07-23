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Bartın'da 4 kişi, özel bakım merkezindeki hastalara kötü muamele iddiasıyla tutuklandı

BARTIN HABERLERİ  | 23.07.2020 21:14 | Son Güncelleme

Bartın'da 4 kişi, özel bakım merkezindeki hastalara kötü muamele iddiasıyla tutuklandı

Bartın'da özel bakım merkezindeki hastalara kötü muamele ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 personel tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren ve şizofreni hastalarının bakımının yapıldığı özel bir bakım merkezinde personelin hastalara kötü muamele yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkezdeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

İncelemede hastalara kötü muamelede bulundukları belirlenen 4 personel gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, "hastalara kötü muamele" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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