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Bartın'da denize giren genç boğuldu

09.07.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da denize giren genç boğuldu

Bartın'da denize giren genç boğuldu.

Amasra ilçesindeki Akkonak köyü sahilinde denize giren Ömer Tosun (24), dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yaşamını yitiren Tosun'un, arkadaşıyla Ankara'dan tatil için geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma

Bartın Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

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05:18
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Bartın ECZANELER
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