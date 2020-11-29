YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da ev ziyareti yapanlara ve misafir kabul eden kişiye para cezası

Bartın'da ev ziyareti yapanlara ve misafir kabul eden kişiye para cezası

BARTIN HABERLERİ  | 29.11.2020 11:49 | Son Güncelleme

Bartın'da ev ziyareti yapanlara ve misafir kabul eden kişiye para ceza

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyareti yapan ve misafir kabul eden 3 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, salgınla mücadelede fiziki mesafeyi korumak, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 4 Kasım'da aile ve akraba ziyaretleri (kanuni bakım mükellefiyeti hariç) ile hane ziyaretlerinin yasaklanmasının ardından kent genelinde denetimler sürüyor.

Merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesi'nde aşırı gürültü gelen evi denetleyen ekipler, Y.Y'nin yasağa rağmen misafir kabul ettiğini belirledi.

Polis ekipleri, ev sahibi Y.Y. ile misafirler A.B. ve K.C'ye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

Evdeki 2 misafir, daha sonra evlerine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi

Bartın Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazar

İmsak
06:17
Sabah
07:49
Öğle
12:44
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:55

Bartın Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazar

Büyük Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Kaan Eczanesi
Amasra
Oya Eczanesi
Kozcagiz
Arzu Eczanesi
Kurucasile
Burak Çelik Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.