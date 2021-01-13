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Bartın'da fuhuş ve kumar operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

13.01.2021 18:39 | Son Güncelleme:
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Bartın'da fuhuş ve kumar operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Bartın'daki fuhuş ve kumar operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 20 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki 4 katlı bir günübirlik pansiyonda kumar oynatıldığını tespit etti.

Pansiyona düzenlenen operasyonda bir dairede kumar oynandığı, başka bir dairede de fuhuş yapıldığı belirlendi.

Ekipler, 3 kişiyi "fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçundan gözaltına aldı, 2 kişiye de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yaptı.

4 kişiye kumar oynamak, 2 kişiye fuhuştan idari para cezası kesilen operasyonda, toplam 20 kişiye de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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