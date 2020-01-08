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  4. Bartın'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bartın'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

BARTIN HABERLERİ  | 08.01.2020 18:28 | Son Güncelleme

Bartın'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bartın’da kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Işık (52) idaresindeki 67 AP 381 plakalı otomobil, Çiftlik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İrfan Coşkun, Mustafa Can ve Hüseyin Doğru yaralandı.

Tedavi gördüğü Ankara'daki özel bir hastaneden döndüğü öğrenilen ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Otomobil Sürücü Tedavi

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