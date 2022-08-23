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Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3 orman işletme görevlisi yaralandı

23.08.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3 orman işletme görevlisi yaralandı

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3 orman işletme görevlisi yaralandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, şarampole devrilen araçta bulunan orman işletme şefi ile 2 orman muhafaza memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Sökü Orman İşletme Şefliği hizmet aracı, Zafer köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, İşletme Şefi Murat Ç. ile orman muhafaza memurları Mikail Ç. ve Ferdi B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3 orman işletme görevlisi yaralandı

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Bartın Ulus kaza orman muhafaza memuru

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