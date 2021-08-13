Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına yeniden başlandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışması devam ediyor.

Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde önceki gün sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmaları, Zafer köyü ile Akörensöküler köyü arasında sürdürülüyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD ekiplerinin yanı sıra askeri personel dere boyunda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan ekipler, sel sularının getirdiği ağaç parçalarının altını da kontrol ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz