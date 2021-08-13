YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına yeniden başlandı

Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına yeniden başlandı

13.08.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmalarına yeniden başlandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışması devam ediyor.

Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde önceki gün sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmaları, Zafer köyü ile Akörensöküler köyü arasında sürdürülüyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD ekiplerinin yanı sıra askeri personel dere boyunda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan ekipler, sel sularının getirdiği ağaç parçalarının altını da kontrol ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karnındaki ağrıyı gaz sancısı sandı, safra kanalından çıkanlar şaşkına çevirdiKarnındaki ağrıyı gaz sancısı sandı, safra kanalından çıkanlar şaşkına çevirdi
PARTNERRTÜK, Aşk Mantık İntikam dizisine acımadı! En üst sınırdan para cezası kesildiRTÜK, Aşk Mantık İntikam dizisine acımadı! En üst sınırdan para cezası kesildi
Bartın'da sele kapılan yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal, yaşadıklarını anlattı:Bartın'da sele kapılan yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal, yaşadıklarını anlattı:
Anahtar Kelimeler:
Bartın

Bartın Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cuma

İmsak
04:10
Sabah
05:50
Öğle
13:01
İkindi
16:51
Akşam
20:01
Yatsı
21:34

Bartın Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cuma

Tuna Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Amasra Eczanesi
Amasra
Oya Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Arif Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.