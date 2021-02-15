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Bartın'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

15.02.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Bartın'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bartın'da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Erdem T. idaresindeki 74 AAE 769 plakalı otomobil, Amasra yolu Uğurlar köyü mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Eşi ve çocuklarıyla araçtan inen Ahmet T, alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.

Alevler, Bartın ve Amasra belediyeleri itfaiye ekiplerince söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Erdem T, gazetecilere, seyir halindeyken aracın içinde bir koku sezdiğini, eşi ve 2 çocuğuyla araçtan indiğini söyledi.

Aracının bir anda alev aldığını ifade eden Erdem T, olayın daha vahim şekilde sonuçlanmamasına şükrettiğini dile getirdi.

Yanan araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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