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Bartın'daki deniz kirliliğine inceleme başlatıldı

01.06.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'daki deniz kirliliğine inceleme başlatıldı

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz tatil beldesinde denizde oluşan renk değişimi nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince numune alındı.

Çakraz'da yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki sahilde sabah saatlerinde renk değişimi görüldü.

Kıyıda sarı renge dönüşen deniz suyunun kirliliğini görenler durumu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Sahile gelen ekiplerce, sudan numune alınarak, Gebze'deki TÜBİTAK laboratuvarına gönderildi.

Safranbolu'dan tatile gelen İbrahim İnce, kirlilik nedeniyle denize giremediklerini söyledi.

Denizdeki renk değişimi drone ile de havadan görüntülendi.

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