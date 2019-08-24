Başakşehir 1- 2 Fenerbahçe (Süper Lig)

Başakşehir Fatih Terim Stadı Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ikinci haftasında önemli bir maça ev sahipliği yaptığı. Geçen hafta kendi evinde Gazişehir Gaziantep karşısında 5-0'lık skorla galip gelen ve ilk haftayı lider kapatan Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'e konuk oldu.

Maçın ilk yarısında 32. dakikada ev sahibi ekibin yeni transferi Crivelli takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona ererken, ikinci yarının 77. dakikasında, geçen hafta da bir gole imza atan yeni transfer Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü kaydetti. Maçın uzatma dakikalarında ise Dirar sahneye çıktı ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 2 de 2 yaparken, Başakşehir 2. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Chedjou, Aziz Eraltay, Azubuike, Visca, Arda Turan, Mossoro, Elia (Dk. 23 Kerim Frei), Crivelli