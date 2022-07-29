Başakşehir Avrasya Konutları 2 Projesi’nin ön talep fırsatları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Fuzul Yapı’nın Başakşehir Avrasya Konutları 2 Projesi’nin ön talep fırsatlarından yararlanmak isteyenler, lansman öncesi avantajlı fiyatlarla konut sahibi olma imkanına sahip olacak.

Fuzul Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir’de bir marka hâline gelen Fuzul Yapı, bölgede gerçekleştirdiği prestijli projelerine bir yenisini daha ekliyor.

25 bin metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen ticari ve konut karma yapılarından oluşan proje, prestijli lokasyonlara, ulaşım ve sağlık merkezlerine yakın konumuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

- 36 ay vade imkânı sağlıyor

44 adet 1+1, 232 adet 2+1, 116 adet 3+1, 13 adet ise 4+1 daire tipi bulunan projenin 1+1 daire tiplerinin tamamının satışı gerçekleştirildi.

Geri kalan dairelerin fiyatları da 3 milyon 120 bin liradan başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Yüzde 30 peşin, yüzde 70’i ise 36 ay vadeli ödeme imkânı sunulan proje, yatay mimari konseptine uygun olarak tasarlandı. 9 blok ve zemin kat+9 kat şeklinde planlanan projenin zemin kat dairelerinin kendilerine has bahçe kullanımı imkânları da bulunuyor.

1.400 metrekare alana sahip sosyal tesis alanı bulunan projede yüzme havuzu, hamam ve saunanın yanı sıra fitness da yer alıyor.

Ayrıca projede toplam 540 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark da mevcut.

