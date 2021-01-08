Başakşehir Belediyesi ‘Sıfır Atık’ta hız kesmiyor

“Sıfır Atık Belgesi” alan Başakşehir Belediyesi, sıfır atık projesi çerçevesinde yeni bir çalışma daha başlattı. İlçe genelindeki 300 ve üzeri konutun bulunduğu sitelerin yöneticilerine, çevrimiçi toplantıyla Sıfır Atık Bilgi Sistemi ve Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi hakkında bilgi verildi.

Başakşehir’de, sıfır atık çalışmaları aralıksız devam ediyor. ‘Sıfır Atık, Güzel Gelecek’ projesi kapsamında, ilçe genelindeki 300 ve üzeri konutun bulunduğu sitelerin Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne dahil olmaları ve 2021 yılının sonuna kadar sahip olmaları gereken sıfır atık temel seviye belgelerini almalarına yardımcı olmak için bir toplantı gerçekleştirildi. Çevrimiçi düzenlenen toplantıda Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü tarafından site yöneticilerinin sıfır atık hakkındaki sorularına cevap verildi.

Siteler, Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne dahil olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık projesinde yürürlüğe giren ve atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerini kapsayan Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulması Yönetmeliği detaylarıyla anlatıldı. Yönetmeliğe göre 300 ve üzeri konutun bulunduğu sitelerin Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne dahil olması ve sıfır atık temel seviye belgelerine sahip olması gerektiği ifade edildi.