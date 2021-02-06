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Başakşehir Belediyesinden çınarlara HES kodu kartı

06.02.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Başakşehir Belediyesi, teknolojiyle arası iyi olmayan 65 yaş ve üzeri Başakşehirli çınarlar için HES kodu kartı hazırladı.

Başakşehir Belediyesi, teknolojiyle arası iyi olmayan 65 yaş ve üzeri Başakşehirli çınarlar için HES kodu kartı hazırladı. İlçedeki 10 binin üzerinde çınar tek tek aranarak uygulama anlatılırken talep edenlerin kartları evlerine teslim ediliyor.
Başakşehir Belediyesi, ilçenin çınarları için anlamlı bir uygulama başlattı. Covid-19 salgını nedeniyle kamu kurumları, pazar yerleri ve benzeri birçok noktada zorunlu hale gelen HES Kodu uygulamasının kullanımı, Başakşehirli çınarlar için daha kolay bir hale getirildi. Akıllı cep telefonu olmayan veya kullanmakta zorluk çeken 65 yaş ve üzeri ilçe sakinlerine özel HES Kodu Kartı hazırlandı.

Tek tek aranıp bilgilendirildiler
Uygulama kapsamında ilçe genelindeki yaklaşık 10 bin 65 yaş ve üzeri Başakşehirli tek tek aranarak bilgilendirildi. Başakşehir Belediyesi İletişim ve Koordinasyon Merkezi (BİKOM) görevlileri tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından talep eden çınarların HES Kodu bilgileri alınarak kart basıldı.

Kişiye özel kartlar eve teslim ediliyor
HES kodunu alamayanlar için ise Başakşehir İyilik Zamanı (BİZ) projesinin gönüllüleri devreye giriyor. BİZ ekipleri, evlerinde ziyaret ettiği çınarların bilgilerini oluşturuyor. QR ve HES kodlarının bulunduğu kart basıldıktan sonra Başakşehirli çınarlara evlerinde teslim ediliyor.

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