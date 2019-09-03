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Başakşehir, Bursaspor'dan 3 ismi transfer etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.09.2019 20:03 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan Muhammet Şengezer, Muhammet Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başakşehir, Bursaspor'dan 3 ismi transfer etti

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bursaspor'dan Muhammet Şengezer ile 5 senelik, Muhammet Emin Sarıkaya ile 3 senelik ve Emir Şenocak ile sözleşme imzalamıştır. Üç oyuncuya da ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

GÜMÜŞDAĞ: BURSASPOR'U EN KISA SÜREDE SÜPER LİG'DE GÖRMEK İSTİYORUM
Transferlerle ilgili açıklama yapan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Bursaspor'dan Muhammet Şengezer, Muhammet Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak'ı transfer etmiş bulunuyoruz. Üç genç futbolcumuzun da çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği, benim için ayrı önemi ve değeri olan Bursa'nın Zafer Mahallesi'nden olmaları, bu transferleri şahsım adına ayrıca anlamlı kılıyor. Bu vesileyle başta Zafer Mahallesi sakinlerine, Büyük Bursa taraftarına selamlarımı ileterek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve transfer sürecindeki yardımlarından dolayı Bursaspor Başkanı Sayın Mesut Mestan'a teşekkür eder, Bursaspor'u en kısa sürede yeniden Süper Lig'de görmeyi temenni ederim."

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başakşehir Bursaspor Muhammet Şengezer Muhammet Emin Sarıkaya Emir Şenocak

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