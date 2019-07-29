SPOR

Başakşehir, Carlos Ponck transferini açıkladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 29.07.2019 18:53 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Portekiz'in Aves Kulübü'nde forma giyen stoper Carlos Ponck ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir, Carlos Ponck transferini açıkladı

Başakşehir, Portekizli stoper Carlos Ponk'un transferini duyurdu.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Carlos dos Santos Rodrigues ‘Ponck’ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves Kulübü’nde forma giyen başarılı defans oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Ponck’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Carlos Ponck

PARTNERÜnlü isimden plaj şov!Ünlü isimden plaj şov!
Başakşehir stoperini bulduBaşakşehir stoperini buldu
Amatör Lig'den Başakşehir'e geldiAmatör Lig'den Başakşehir'e geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başakşehir Carlos Ponck Aves

En Çok Okunan Haberler

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Mustafa Cengiz açıkladı! 'Bonservisini aldık'

Mustafa Cengiz açıkladı! 'Bonservisini aldık'

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

Ve Orhan Ak konuştu! Flaş sözler

Ve Orhan Ak konuştu! Flaş sözler

G.Saray'a haber gönderdi! 'Gelmeye hazırım'

G.Saray'a haber gönderdi! 'Gelmeye hazırım'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Genç yıldız İstanbul yolunda

Genç yıldız İstanbul yolunda

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muriç'e Süper Lig'den bir talip daha!

Muriç'e Süper Lig'den bir talip daha!

G.Saray ve Fatih Terim için şok sözler

G.Saray ve Fatih Terim için şok sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir, Carlos Ponck transferini açıkladı

Başakşehir'e Portekizli stoper

Başakşehir, Miguel Vieira transferini bitirdi

Başakşehir stoperini buldu

Medipol Başakşehir Efecan Barlık'ı transfer etti

Amatör Lig'den Başakşehir'e geldi

Başakşehir'e Portekizli stoper!

Başakşehir'e Portekizli stoper!

Başakşehir'de golcü bolluğu yaşanıyor

Başakşehir'de golcü bolluğu

Başakşehir, Enzo Crivelli transferini duyurdu

Başakşehir'e Fransız forvet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.