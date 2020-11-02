Başakşehir’de Manchester United mesaisi

Medipol Başakşehir, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 19.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak ve kampa girecek.
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