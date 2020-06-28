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Başakşehir'de Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.06.2020 20:47 | Son Güncelleme

Başakşehir'in başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'de Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu

Başakşehir'de başarılı bir grafik çizen Okan Buruk, zorlu Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"4 TAKIMIN DA ŞANSI VAR"

Okan Buruk,"4 takımın da şampiyonluk yarışında ve şansı var. Bugün kritik bir maça çıkacağız. Galatasaray ile Trabzonspor arasında maçlar var. İşler biraz netleşecek. Herkesin iddiası devam ediyor. Çok eksiği olan bir rakip olacak karşımızda. Ama çok da iyi oyunculara sahipler." dedi.

"ROBİNHO FORMAYI KAPTI"

Okan Buruk,"Robinho, pandemi sonrası antrenman bölümünde iyi çalıştı ve bizden formayı aldı. Demba Ba babasını kaybetmiş ve sakatlıklar yaşamıştı. Onu da kullanacağız. Tüm oyuncularım hazır. Şampiyonluk yolunda oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR BİZE 1 PUAN YAKLAŞTI"

Okan Buruk,"Trabzonspor bize 1 puan yaklaştı. Bugün kazanırsak farkı açma şansımız olur. Buna odaklandık. Sezon başından beri gelişiyoruz. Avrupa'da başarılı, sahada kalan bir oyuncu grubuna sahibim. Birçok insanın sempatisini kazandık. Güzel futbol izlettirmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

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