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Başakşehir'den bilet açıklaması

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 16.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor maçının biletlerinin maça 24 saat kalana kadar sadece Başakşehir ve Fenerbahçe passolig kart sahipleri için satışa sunulduğunu duyurdu.

Başakşehir'den bilet açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, “Aldığımız karar gereği biletler, maç saatine 24 saat kalana kadar sadece Başakşehir ve Fenerbahçe logolu Passolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü ise ev sahibi biletleri, Rizespor logolu Passolig kartlar hariç, diğer tüm kartlar ile satın alınabilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
başakşehir Fenerbahçe Çaykur Rizespor

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