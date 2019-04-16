Başakşehir'den bilet açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, “Aldığımız karar gereği biletler, maç saatine 24 saat kalana kadar sadece Başakşehir ve Fenerbahçe logolu Passolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü ise ev sahibi biletleri, Rizespor logolu Passolig kartlar hariç, diğer tüm kartlar ile satın alınabilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

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