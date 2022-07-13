Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil Türkiye'de kaldı! Başakşehir yıldız oyuncunun transfer mesajını böyle verdi...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe uzun zamandır kadro dışı olan yıldız futbolcusu Mesut Özil ile yollarını ayırdı. Özil, Ozan Tufan ile beraber İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalmıştı. Başakşehir, Mesut Özil ile prensip anlaşmasına vardı. Başakşehir, resmi prosedürleri ayarlayıp yarın gün içinde Mesut Özil'e imza attıracak. Başakşehir'den yapılan paylaşımda bu iddiaları doğrular nitelikte. İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR'DEN MESUT ÖZİL PAYLAŞIMI

Başakşehir, Göksel Gümüşdağ'ın 2018'de Mesut Özil hakkında yaptığı açıklamayı paylaştı.

"Birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek."

Göksel Gümüşdağ: "“Umarım Mesut’la yollarımız bir gün Başakşehir’de kesişir. Eğer bizde oynamak isterse onu transfer etmek için her şeyi yaparız.” (2018)

RESMİ İMZALAR YARIN ATILACAK

Mesut Özil yarın Başakşehir'e imza atarak büyük bir sürprize imza atacak. (AA)



