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Başakşehir'den Roma'nın golcüsüne sürpriz hamle! Eldor Shomurodov İstanbul'da...

RAMS Başakşehir, Roma forması giyen 29 yaşındaki Özbek santrafor Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmak üzere. Tecrübeli oyuncu resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi.

Başakşehir'den Roma'nın golcüsüne sürpriz hamle! Eldor Shomurodov İstanbul'da...
Burak Kavuncu
Eldor Shomurodov

Eldor Shomurodov

ÖZB Özbekistan
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Roma
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Gelecek sezon ligde ve Avrupa'da başarılı olmayı hedefleyen Trendyol Süper Ligi ekibi RAMS Başakşehir, golcü transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Teknik direktör Çağdaş Atan’ın raporu doğrultusunda Özbek oyuncuyla anlaşan Başakşehir, oyuncuyu İstanbul’a davet etti.

İMZA İÇİN İSTANBUL'DA

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RAMS Başakşehir, Roma forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Eldor Shomurodov transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. İstanbul ekibi, her konuda anlaşma sağladığı Eldor Shomurodov'u İstanbul'a getirdi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı gelen bilgiler arasında.

SEZON PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 37 maça çıkan golcü oyuncu, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki ismin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak biliniyor.

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transfer Çağdaş Atan Başakşehir Roma son dakika
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