Başakşehir-Galatasaray maçında Edin Visca kırmızı kart gördü!

Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca, Galatasaray karşısında 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 2011 yılından beri ülkemizde top koşturan Visca, ilk defa kırmızı kart görmüş oldu.
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