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Başakşehir-Galatasaray maçında Edin Visca kırmızı kart gördü!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.06.2020 23:02 | Son Güncelleme

Visca, profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Başakşehir-Galatasaray maçında Edin Visca kırmızı kart gördü!

Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca, Galatasaray karşısında 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 2011 yılından beri ülkemizde top koşturan Visca, ilk defa kırmızı kart görmüş oldu.


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