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Başakşehir-Galatasaray maçında saha dışından yanıcı madde atıldı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.06.2020 23:09 | Son Güncelleme

Başakşehir-Galatasaray maçında sahalarda görmek istenmeyecek cinsten bir olay yaşandı.

Başakşehir-Galatasaray maçında saha dışından yanıcı madde atıldı

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı devam ederken, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nun dışından sahaya doğru yanıcı madde atıldı.

Karşılaşmanın 34’üncü dakikası oynanırken, stat dışından atılan yanıcı maddenin bir parçasının da tribünlere düştüğü görüldü.

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