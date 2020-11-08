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Başakşehir-Gençlerbirliği: 2-1 (Maç sonucu)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 08.11.2020 18:31 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, sahasında geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Başakşehir-Gençlerbirliği: 2-1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği karşılaştı.

Medipol Başakşehir, sahasında geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

İstanbul ekibinin gollerini 80'de Fredrik Gulbrandsen ve 90+4'te Mehmet Topal kaydetti.

Gençlerbirliği'nin golünü 28. saniyede Sefa Yılmaz attı.

Konuk ekipte Mattias Johansson, 72'de direkt kırmızı kart gördü.

Ligde üst üste 4 galibiyetini elde eden teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, puanını 13'e yükseltti.

Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ: 2-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Seyfettin Ünal

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu (Dk. 46 Mehmet Topal), Bolingoli (Dk. 85 Cemali Sertel), Berkay Özcan (Dk. 79 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç (Dk. 79 Chadli), Aleksic (Dk. 46 Giuliano), Demba Ba

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego, Polomat, Murat Yıldırım (Dk. 60 Soner Dikmen), Mendoza (Dk. 90 Abdullah Şahindere), Candeias, Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz (Dk. 60 Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 75 Arda Kızıldağ)

Goller: Dk. 1 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği), Dk. 80 Gulbrandsen, Dk. 90+4 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 72 Johansson (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 54 Mendoza, Dk. 87 Nordfeldt, Dk. 90 Candeias (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadelenin 28. saniyesinde Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ayite, Johansson ve Murat Yıldırım arasındaki hızlı paslaşmaların ardından top ceza sahası içinde Sefa Yılmaz'a ulaştı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

19' dakikada Gençlerbirliği ikinci gole çok yaklaştı. Candeias'ın pasında Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Murat Yıldırım, iki rakibinden şık bir hareketle kurtulup sağ çaprazdan çok sert vururken, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

20' dakikada Medipol Başakşehir'in sağdan gelişen atağında Visca'nın ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Aleksic, bekletmeden şutunu çekerken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

34' dakikada Gençlerbirliği net bir fırsatı kullanamadı. Gençlerbirliği savunmasından atılan uzun topa Epureanu dokunamazken, Candeias kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terkeden ve ceza sahası önüne kadar çıkan Mert, Candeias'ın çalım denemesinde ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51' dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Giuliano ile paslaşan İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği ceza sahası önünde topla buluştu. İrfan'ın kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda sert vururken, kaleci Nordfeldt köşeye giden topu kornere çeldi.

59' dakikada Edin Visca'dan aldığı pasla Gençlerbirliği ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkay'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direğin içine çarparak oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

77' dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in penaltı noktasına gönderdiği topa Giuliano kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'in kucağında kaldı.

80' dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Chadli'nin sol kanattan yaptığı ortada Gulbrandsen ceza sahası içinde topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+4' dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin ortasında gerilerden gelen Mehmet Topal kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1.

Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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