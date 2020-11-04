Başakşehir'in konuğu Manchester United

Ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Enzo Crivelli ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Grubun diğer maçında ise Leipzig ile PSG, Almanya'da karşı karşıya gelecek.

İlk iki maçını kazanan Manchester United ise 6 puan ile lider. Grupta 3'er puana sahip takımlardan Paris Saint-Germain averajla Leipzig'in önünde ikinci sırada bulunuyor.

H Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazanan Manchester ekibi, Premier Lig'de oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Manchester United, 3 maçtan ise yenilgi ile ayrılarak 7 puanla 15. sırada yer aldı.

Bir maçı eksik Manchester United, ligde 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un 9 puan gerisinde bulunuyor.

MANCHESTER UNİTED'DA EKSİKLER VAR

İngiliz ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor.

Manchester United'da sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ile yeni tip corona virüs (covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren Alex Telles bu mücadelede forma giyemeyecek.

