Başakşehir - Kayserispor Spor Toto Süper Lig maçı için heyecan dorukta. Vatandaşlar daha şimiden arama motorlarında "Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Başakşehir - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen karşılaşmanın ayrıntıları haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Kayserispor maçı 21 Ağustos 2022 Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

Başakşehir - Kayserispor maçı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kayserispor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek. Aboneler karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

