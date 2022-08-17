SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

17.08.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmaya günler kala internette araştırma yapmaya başladı. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Kayserispor Spor Toto Süper Lig maçı için heyecan dorukta. Vatandaşlar daha şimiden arama motorlarında "Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Başakşehir - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen karşılaşmanın ayrıntıları haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Kayserispor maçı 21 Ağustos 2022 Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

Başakşehir - Kayserispor maçı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kayserispor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek. Aboneler karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konyaspor Başakşehir saat kaçta?Konyaspor Başakşehir saat kaçta?
Bu transferle Galatasaray'ın tarihi değişecek!Bu transferle Galatasaray'ın tarihi değişecek!
Yılın transfer bombası! Tudor istemedi, G.Saray devreye girdiYılın transfer bombası! Tudor istemedi, G.Saray devreye girdi
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Altay Bayındır için 25 milyon Euro...

Altay Bayındır için 25 milyon Euro...

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'a sıcak!

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'a sıcak!

Nwakaeme, Galatasaray'dan dünyaları istedi! Ne yaptın Nwakaeme...

Nwakaeme, Galatasaray'dan dünyaları istedi! Ne yaptın Nwakaeme...

Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi, Galatasaray aldı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi, Galatasaray aldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Korkacak tek şey korkunun kendisi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.