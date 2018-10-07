SPOR

Başakşehir maçı sonrası Ali Koç kurmaylarıyla görüşme yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.10.2018 21:09 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından taraftarlar stadı terk etmezken, Başkan Ali Koç, Medipol Başakşehir maçının ardından kurmaylarıyla statta görüşme yaptı.

Başakşehir maçı sonrası Ali Koç kurmaylarıyla görüşme yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından sarı lacivertli taraftarlar stadı terk etmedi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin bitiminin ardından takıma tepki gösteren taraftarlar, başkan Ali Koç'un takımı sahaya getirmesini istedi. Okul Açık ile Migros Alt Tribünü'nde bulunan ve stadı terk etmeyen sarı lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunurken Phillip Cocu'yu da istifaya davet ettiler.

Başkan Ali Koç stattan henüz ayrılmazken, kurmaylarıyla birlikte mücadeleyi değerlendirdi.

Öte yandan bu tribünlerin önünde güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken, taraftarlar da buna tepki göstererek, "Terörist değiliz, taraftarız biz" tezahüratlarında bulundu.

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Fenerbahçe ali koç

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Alii Koç, Ya İşini Güzel Yap, Yada Kurban Ol Bu Takıma
Bu kafayla kurmaylarınla (vasıfsız beceriksiz) her maç toplanırsın. Maalesef. Rize, Başakşehir, Galatasaray ve Sivas maçlarını kazanamazsın dediğim zaman olumsuz tepkiler almıştım. Daha kötüsü Fenerbahçeden seneyede bir şey olmayacak. Ali Koç başkanım sana en az 3 sene lazım. 3 senenin sonunda da başarı kesin olmayacak. Verdiğin sözlerle yaptıklarının hiç alakası yok.
Cocu kovulmak için Aliye parmak bile atti ama kovmuyor.bu adma nasıl Türkiye'nin en zenginlerinden?
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