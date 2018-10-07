Başakşehir maçı sonrası Ali Koç kurmaylarıyla görüşme yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından sarı lacivertli taraftarlar stadı terk etmedi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin bitiminin ardından takıma tepki gösteren taraftarlar, başkan Ali Koç'un takımı sahaya getirmesini istedi. Okul Açık ile Migros Alt Tribünü'nde bulunan ve stadı terk etmeyen sarı lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunurken Phillip Cocu'yu da istifaya davet ettiler.
Başkan Ali Koç stattan henüz ayrılmazken, kurmaylarıyla birlikte mücadeleyi değerlendirdi.
Öte yandan bu tribünlerin önünde güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken, taraftarlar da buna tepki göstererek, "Terörist değiliz, taraftarız biz" tezahüratlarında bulundu.
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