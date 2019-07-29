Başakşehir, Miguel Vieira transferini bitirdi

Lugo Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Miguel Vieira'nın transferi için Medipol Başakşehir kulübüyle ilk anlaşmaya varılmıştır. Şu anda Porto'dan İstanbul'a hareket eden oyuncunun transferi sağlık kontrollerinden sonra resmiyet kazanacak. Anlaşma onaylandıktan sonra detaylı bilgiler paylaşılacaktır"denildi.
Kulübün sekreteri Manolo Mandia da transferin maddi detayları konusunda İspanya basınına açıklama yaptı. Mandia, Başakşehir ile 1.5 milyon euro bonservis ve sonraki transferden %20 pay üzerinden anlaştıklarını belirtti.
28 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Lugo formasıyla 37 maça çıkıp 1 gol atma başarısı gösterirken, 12 de sarı kart görmüştü.
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