SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir-PSG maçını İsveçli Andreas Ekberg yönetecek

Başakşehir-PSG maçını İsveçli Andreas Ekberg yönetecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.10.2020 20:34 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 28 Ekim Çarşamba günü sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibi ile yapacağı maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

Başakşehir-PSG maçını İsveçli Andreas Ekberg yönetecek

Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 28 Ekim Çarşamba günü sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibi ile yapacağı maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Hallberg ile İskoçyalı Graeme Stewart yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsveçli Kristoffer Karlsson olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Yeni sezonda ilk golünü Başakşehir'e attıYeni sezonda ilk golünü Başakşehir'e attı
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'iİşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Fenerbahçe'de en büyük transfer
Fenerbahçe'de en büyük transfer
Galatasaray'dan transfer bombası
Galatasaray'dan transfer bombası
Ünlü teknik adamdan F.Bahçe itirafı
Ünlü teknik adamdan F.Bahçe itirafı
Orhun Ene istifa etti
Orhun Ene istifa etti
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Dünya yıldızı ile anlaşma sağlandı! Yer yerinden oynayacak!
Dünya yıldızı ile anlaşma sağlandı! Yer yerinden oynayacak!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Başakşehir, Ravil Tagir transferini resmen açıkladı
Başakşehir, Ravil Tagir transferini resmen açıkladı
''Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık''
''Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık''
Yanlış duymadınız... Başakşehir maçında Başakşehir listede yok!
Yanlış duymadınız... Başakşehir maçında Başakşehir listede yok!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir-PSG maçını İsveçli Andreas Ekberg yönetecek
Başakşehir-PSG maçının hakemi belli oldu!
Podolski, yeni sezonda ilk golünü Başakşehir'e attı
Yeni sezonda ilk golünü Başakşehir'e attı
ÖZET | Başakşehir 5-1 Antalyaspor
Başakşehir'den 5 gollü gösteri
Başakşehir'in rakibi PSG'de pozitif vaka
Başakşehir'in rakibinde pozitif vaka
Başakşehir'de Junior Caiçara ameliyat oldu
Başakşehir'de Junior Caiçara ameliyat oldu
Mehmet Topal'dan bir ilk daha
Mehmet Topal'dan bir ilk daha
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.