Başakşehir-PSG maçını İsveçli Andreas Ekberg yönetecek

Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 28 Ekim Çarşamba günü sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibi ile yapacağı maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Hallberg ile İskoçyalı Graeme Stewart yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsveçli Kristoffer Karlsson olacak.
Denizlispor - Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray'dan flaş açıklama!
F.Bahçe'den flaş Emre Belözoğlu açıklaması
Galatasaray'da kritik toplantı sonrası açıklama!
Ünlü teknik adamdan F.Bahçe itirafı
Milan’da 5 kişi koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'de en büyük transfer
Çakır ve Palabıyık'a Devler Ligi'nde görev
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Süper Lig'de Abdullah Avcı sesleri
Juventus puan kaybetmeye devam ediyor
Beşiktaş, Denizli'ye geldi
''Benden beklentiyi öğreniyorum''
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
Ruhr derbisinde fark var!
Lewandowski hat-trick yaptı, Frankfurt dağıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum