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Başakşehir, Rafael'i transfer ettiğini açıkladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 08.09.2020 17:50 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Lyon'dan Rafael'i transfer ettiğini açıkladı.

Başakşehir, Rafael'i transfer ettiğini açıkladı

Başakşehir, Lyon'dan sağ bek Rafael'i transfer ettiğini duyurdu. Beşiktaş'ın da sağ bek pozisyonu öncelik teşkil ediyordu. Siyah beyazlıların geçtiğimiz yaz da gündemine gelen Rafael'i kadrosuna katacağı ifade ediliyordu. Başakşehir bugün yaptığı açıklama ile yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
maske nerede sosyal mesafe nerede ve yine paranın kaynağı nerede
bir fenerbahçeli olarak güzel bir tarsfer eğer tutarsa muthiş olur
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