Başakşehir, Rafael'i transfer ettiğini açıkladı

Başakşehir, Lyon'dan sağ bek Rafael'i transfer ettiğini duyurdu. Beşiktaş'ın da sağ bek pozisyonu öncelik teşkil ediyordu. Siyah beyazlıların geçtiğimiz yaz da gündemine gelen Rafael'i kadrosuna katacağı ifade ediliyordu. Başakşehir bugün yaptığı açıklama ile yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı.
✍️ ???? pic.twitter.com/jX7xKqxOts— İstanbul Başakşehir ???? #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) September 8, 2020
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