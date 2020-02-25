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Başakşehir-Sporting Lizbon maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 25.02.2020 14:50 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Başakşehir-Sporting Lizbon maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Başakşehir, 27 Şubat Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu’nda Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Saat 20.55’te başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu’ndan Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

Lahoz’un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devisve ve Roberto del Palomar yapacak. Jose Luis Munuera Montero’nun dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Alejandro Hernandez, AVAR’da da Inigo Prieto oturacak.

Turuncu-lacivertliler, turun ilk müsabakasında deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
başakşehir sporting lizbon Antonio Mateu Lahoz

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