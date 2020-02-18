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Başakşehir-Sporting maçını Anthony Taylor yönetecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 18.02.2020 13:35 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir’in, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Başakşehir-Sporting maçını Anthony Taylor yönetecek

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü Jose Alvalade Stadyumu’nda Sporting Lizbon ile karşılaşacak.

TSİ 20.55’te başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor yönetecek.

Taylor’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Peter Bankes’in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda ise Stuart Attwell, AVAR’da da Lee Betts oturacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Anthony Taylor başakşehir sporting lizbon

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