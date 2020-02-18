Başakşehir-Sporting maçını Anthony Taylor yönetecek

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü Jose Alvalade Stadyumu’nda Sporting Lizbon ile karşılaşacak.
TSİ 20.55’te başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor yönetecek.
Taylor’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Peter Bankes’in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda ise Stuart Attwell, AVAR’da da Lee Betts oturacak.
(İHA)
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