Başakşehir’de kamyonetle gelen hırsızlar evin bahçesindeki malzemeleri çaldı

Olay, Başakşehir Güvercintepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetle sokaktan geçen biri çocuk, iki hırsız bir evin bahçesinin önünde durdu. Kamyonetten inmeyen hırsızlar bir süre bekleyip etrafı gözetledi.

Daha sonra kimsenin olmadığını anlayıp bahçede bulunan malzemeleri alıp kamyonete koyduktan sonra gözden kayboldular. Yaşananlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların kamyonetle bir bahçeli evin önünde durdukları ardından malzemeleri kamyonete yükledikleri görüldü.

