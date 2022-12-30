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Başakşehir’de kamyonetle gelen hırsızlar evin bahçesindeki malzemeleri çaldı

30.12.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir ‘de kamyonetle gelen hırsızlar bahçedeki malzemeleri çalarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Başakşehir Güvercintepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetle sokaktan geçen biri çocuk, iki hırsız bir evin bahçesinin önünde durdu. Kamyonetten inmeyen hırsızlar bir süre bekleyip etrafı gözetledi.

Daha sonra kimsenin olmadığını anlayıp bahçede bulunan malzemeleri alıp kamyonete koyduktan sonra gözden kayboldular. Yaşananlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların kamyonetle bir bahçeli evin önünde durdukları ardından malzemeleri kamyonete yükledikleri görüldü.

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