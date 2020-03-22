Başakşehir’de korona virüs tedbirleri sürüyor

Başakşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı. Zabıta ekipleri yetkililerin aldığı kararları ilçe sakinlerine duyururken, temizlik görevleri de caddeleri sabunlu su ve dezenfektan ile yıkadı.

Başakşehir’de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi. Başakşehir Belediyesi ekipleri, şehrin işlek caddeleri ve ortak kullanım alanları ile otobüs terminali, otobüs durakları ve minibüsleri ilaçlı ve köpüklü suyla yıkadı.

“Yıkama ve dezenfekte çalışmaları sürecek”

Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hacı Dursun Ağaç da çalışmaları yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ağaç, Sağlık Bakanlığı’nın genelgesinin ardından yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını ve halkın yoğun olarak kullandığı yerleri dezenfekte ettiklerini söyledi. Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Ağaç, çalışmalara devam edeceklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın, özellikle de 65 yaş üzeri komşularımızın sokağa çıkmamaları ve evlerinde kalmaları en büyük ricamız” diye konuştu.