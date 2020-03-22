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Başakşehir’de korona virüs tedbirleri sürüyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.03.2020 18:36 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı.

Başakşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı. Zabıta ekipleri yetkililerin aldığı kararları ilçe sakinlerine duyururken, temizlik görevleri de caddeleri sabunlu su ve dezenfektan ile yıkadı.
Başakşehir’de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi. Başakşehir Belediyesi ekipleri, şehrin işlek caddeleri ve ortak kullanım alanları ile otobüs terminali, otobüs durakları ve minibüsleri ilaçlı ve köpüklü suyla yıkadı.

“Yıkama ve dezenfekte çalışmaları sürecek”
Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hacı Dursun Ağaç da çalışmaları yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ağaç, Sağlık Bakanlığı’nın genelgesinin ardından yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını ve halkın yoğun olarak kullandığı yerleri dezenfekte ettiklerini söyledi. Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Ağaç, çalışmalara devam edeceklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın, özellikle de 65 yaş üzeri komşularımızın sokağa çıkmamaları ve evlerinde kalmaları en büyük ricamız” diye konuştu.

Zabıta ekipleri korona virüs için sokakta
Diğer yandan Başakşehir Belediyesi zabıta ekipleri de, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında vatandaşları uyarmak için sokaklardaydı. Şamlar Tabiat Parkı ile Başakşehir Millet Bahçesi’nde piknik ve mangal denetimleri gerçekleştiren ekipler, 65 yaş üzeri vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda anons da yaptı.
Zabıta personeli, Başakşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından “Biz sizin için görevdeyiz, siz de lütfen evde kalın” mesajı paylaştı.

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